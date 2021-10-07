روسيا تهدد.. سنرد على طرد الناتو دبلوماسيينا

توعدت موسكو بالرد على قرار حلف الناتو القاضي بتقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من عشرين إلى عشرة وسحب اعتماد ثمانية أعضاء آخرين

وذلك بذريعة أنهم ضباط غير معلنين لدى الاستخبارات الروسية.

هذا وأكد الكرملين أن الإقدامَ على هذه الخطوة سيقوض آمالَ عودة العلاقات إلى طبيعتها ومن آفاقِ استئناف الحوار مع الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة.



فما تبعاتُ هذا القرار على مستقبل العلاقات بين الطرفين؟ وما طبيعةُ الخطوات الجوابية الروسية المنتظرة؟

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