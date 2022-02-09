روسيا تهدد.. سنرد عسكريا في حال تصعيد الناتو في أوكرانيا

دعت وزارة الخارجية الروسية لسحب أسلحة الناتو من أوكرانيا ووقف مناوراته هناك من أجل خفض التصعيد حسب تصريحات المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا.

بينما اتهم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف واشنطن بالسعي للضغط على روسيا عبر توريد أسلحة لأوكرانيا..

مؤكدا أن موسكو لن تسمح بالمماطلة في مطالبها الأمنية، وعلى رأسها عدم توسع الناتو شرقا ونشر منظومات هجومية قرب الحدود الروسية.. ريابكوف أشار أيضا إلى أن مشروع "السيل الشمالي-اثنان" تحول إلى أداة للضغط على موسكو.. في غضون ذلك، قال الكرملين إن كييف لم تبدِ استعدادها للعودة السريعة لتنفيذ اتفاقيات مينسك، رغم بعض الإشارات الإيجابية عقب مباحثات الرئيسين الفرنسي والأوكراني في كييف..

فهل تحمل التصريحات المتفائلة في برلين وباريس نفسا جديدا نحو حل دبلوماسي للازمة؟

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