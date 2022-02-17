روسيا تهدد.. سنرد عسكريا حال لم تقدم واشنطن ضمانات أمنية

في ردها على المقترحات الأمنية الأميركية لا تحيد موسكو عن جوهر مطالبها بانسحاب القوات الأميركية من أوروبا الشرقية وأوكرانيا ودول البلطيق. وغير ذلك، روسيا مستعدة للحوار بشان الضمانات الأمنية. روسيا تحاول إفهام واشنطن أنه بحال عدم مراعاة الهواجس الأمنية الروسية عبر الحوار، فهي مستعدة لإجراءات عسكرية وتقنية لضمان أمنها. وبالرغم من إعادة روسيا الكثير من وحداتها من غرب البلاد إلى مواقعها، تستمر الهستيريا الغربية بشأن هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا، وترددت أصداء هذه الهستيريا في جلسة مجلس الأمن لبحث الأوضاع في أوكرانيا. أما في دونباس، فقد وقع التصعيد الذي كانت قد حذرت منه موسكو كنتيجة للدعم الغربي لكييف، حيث قصفت القوات الأوكرانية مناطق في دونيتسك ولوغانسك في خرق جديد لاتفاقات مينسك.

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