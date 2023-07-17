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روسيا تنهي صفقة الحبوب.. والعودة بتنفيذ شروط موسكو

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أنهت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنهاء التزام روسيا بالاتفاق واستعدادها للعودة إليه بعد تلبية مطالبها

 وتنفيذ الجزء المتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية سحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب وغلق الممر الإنساني في البحر الأسود. وعقب إعلان موسكو وقف العمل باتفاق الحبوب قفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بأكثر من أربعة بالمائة.
هذا وسعى الاتفاق الذي توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إنجازه إلى تخفيف حِدة أزمة الغذاء العالمية عبر السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.
فما هي دوافع القرار الروسي؟ وهل يستجيب الغرب للشروط الروسية؟

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