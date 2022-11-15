روسيا تنفي.. من قصف أراضي بولندا بالصواريخ؟

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لم تنفذ أي ضربات صاروخية بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، مؤكدة أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع.

وبينما تشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن الحطام الذي نُشر في وسائل الإعلام من مسرح الأحداث في بولندا لا علاقة له بالأسلحة الروسية، يؤكد البنتاغون في ذات السياق على عدم امتلاكه أي معلومات حول سقوط صواريخ روسية في الأراضي البولندية.



فكيف يمكن قراءة مسار التحركات الغربية المقبلة عقب هذا المعطى الجديد؟

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