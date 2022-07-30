روسيا تنسحب من المحطة الفضائية الدولية.. ما السبب؟

روس كوسموس تحسم قرارها بانسحاب روسيا من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 عقب تأكيداتها مرارا استعدادها لاستئناف التفاوض بشأن تمديد عمل المحطة شريطة رفع العقوبات الأمريكية..

انسحاب اعتبرته واشنطن أمرا مؤسفا ومفاجأ حسب المتحدث باسم خارجيتها بالرغم من ان موسكو أكدت أن قرارها جاء نتيجة لعدم الثقة في الشريك الامريكي كيف ستغادر روسيا محطة الفضاء الدولية؟ وما مدى تحمل الولايات المتحدة مسؤولية الدفع إلى هذا القرار بعد أن امتدت عقوباتها الأحادية إلى مجال الفضاء؟

Your browser does not support audio tag.