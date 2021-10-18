روسيا تعلق عمل بعثتها لدى الناتو.. ماذا بعد؟

العلاقات الروسية الأطلسية نحو القطيعة، موسكو تعلق عمل بعثتها لدى حلف الناتو ابتداء من الشهر المقبل، ردا على قرار الحلف تقليص البعثة الروسية لديه.

لكنها تترك الباب مفتوحا لتطبيع العلاقات شرط أن يتخلى حلف شمال الأطلسي عن النهج الهادف إلى ردع روسيا.

نبحث بالتفاصيل في أسباب وصول العلاقات الى مرحلة الجمود الكلي، وتداعيات هذه الخطوة على الجانبين.

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