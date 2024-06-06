روسيا تعزز دعمها العسكري لدول إفريقية.. ضربة لنفوذ الغرب
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تعزيز الدعم العسكري لشركاء موسكو في إفريقيا هو ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من بوركينافاسو قبل زيارته إلى تشاد
بالإضافة إلى التنسيق السياسي الذي تجسد في تأييد روسيا للمبادرة الكونغولية لحل الأزمة في ليبيا، جولة هي السادسة لرئيس الدبلوماسية الروسية في عدد من الدول الإفريقية خلال عامين تعكس مدى تطور العلاقة بين الطرفين في مقابل انتفاضات شعبية شهدتها هذه الدول وضعت حدا لاتفاقات جمعتها بباريس وواشنطن طالما وُصفت بالمجحفة. فما الذي تحققه هذه الزيارة؟ ولماذا تثير مخاوف الغرب؟
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