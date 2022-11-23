روسيا تضرب بنى تحتية لقوات كييف.. ماذا بعد؟

مع استمرار تقدم القوات الروسية على محور دونيتسك، تتواصل الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف البنية التحتية العسكرية التابعة لقطاع الطاقة في أوكرانيا وسط حديث وسائل إعلام أوكرانية عن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم السكان في أنحاء البلاد، وانقطاعها بشكل كامل عن مقاطعتي لفوف وأوديسا

وفي ظل الجهد العسكري المتواصل تؤكد روسيا عبر سفيرها في لندن أندريه كيلين نفيها لإجراء أي مفاوضات لإنهاء النزاع بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى تعنّت كييف ووهمها بالانتصار على روسيا، ومحذّرا في الوقت نفسه من تحول أوكرانيا لثقب أسود.

فكيف تحد الضربات الأخيرة من الجهد العسكري لقوات كييف؟ ثم ما مصير المفاوضات وسط تعنت نظام كييف؟

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