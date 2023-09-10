روسيا تصف قمة العشرين بالناجحة.. وضعت حدا لهيمنة الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي أن الغرب لن يتمكن من مواصلة بقاءه كقوة مهيمنة مع ظهور مراكز جديدة للتنمية العالمية

وأضاف لافروف أن القمة مثلت نقطة تحول فيما يتعلق بالتوجهات لضمان توازن المصالح في الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.

فما حجم الزخم الذي مثلته القمة على طريق كسر هيمنة الغرب؟ وما هي خيارات الدول الغربية أمام ظهور مراكز التنمية الجديدة وسط العالم متعدد الأقطاب؟

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