 
مباشر
بالتفاصيل

روسيا تشترط.. الأولوية لسحب الولايات المتحدة سلاحها النووي من أوروبا

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vs81

لا حديث عن سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروس إلا بعد تخلي واشنطن وحلفائها عن نهجهم المدمر وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا،

هكذا يأتي التأكيد الروسي على لسان مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك الذي يشدد على أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس، يهدف لتعزيز أمن دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، والرد على السياسات الغربية المزعزِعة للاستقرار. فكيف تفهم واشنطن ومن لف لفيفها هذه الرسائل الروسية حول الأسلحة النووية؟ وما فرص الصدام النووي بين موسكو والغرب على وقع أزمة أوكرانيا؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا