روسيا تشترط.. الأولوية لسحب الولايات المتحدة سلاحها النووي من أوروبا

لا حديث عن سحب الأسلحة النووية التكتيكية الروسية من بيلاروس إلا بعد تخلي واشنطن وحلفائها عن نهجهم المدمر وسحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا،

هكذا يأتي التأكيد الروسي على لسان مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك الذي يشدد على أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس، يهدف لتعزيز أمن دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، والرد على السياسات الغربية المزعزِعة للاستقرار. فكيف تفهم واشنطن ومن لف لفيفها هذه الرسائل الروسية حول الأسلحة النووية؟ وما فرص الصدام النووي بين موسكو والغرب على وقع أزمة أوكرانيا؟

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