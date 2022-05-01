روسيا ترفع شحنات الغاز للصين.. ما رد أوروبا؟

أعلنت شركة غازبروم أن تصدير الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب "سيبيريا" نما بنحو ستين بالمائة منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي..

وأضاف بيان الشركة إلى أن صادرات الغاز إلى الصين عبر أنابيب "قوة سيبيريا" تتزايد بموجب عقد ثنائي طويل الأجل وقع خلال شهر فبراير الماضي.

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانونٍ يُسهلُ على الشركاتِ الأجنبية فتحَ حسابٍ مصرفي في روسيا ويرتبط هذا الإجراء بالآليةِ الجديدة لسدادِ ثمن الغاز الروسي بالروبل.

في سياق آخر كشف تقرير لمجلة "دير شبيغيل" الألمانية أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تحقيق هدف ملء خزاناته إذا أوقف واردات الغاز من روسيا، وأضاف التقرير أن تحقيق وعود المسؤولين الأوروبيين بوقف ثلثي الامدادات الروسية بحول شهر نوفمبر لن يتحقق إلا بتجمد عمل المؤسسات الصناعية وفصلها عن الغاز خلال فصلي الربيع والصيف.