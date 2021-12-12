روسيا تحذر.. وصول مقاتلين وأسلحة غربية إلى أوكرانيا

خطاب عدواني للولايات المتحدة يقول المتحدث باسم الكريملين دميتري بيسكوف إنه لن يسهم في خفض التوتر بين موسكو وواشنطن، وبينما تؤكد روسيا أنها لن تستهدف من لا يهدد مصالحها يواصل المسؤولون الأمريكيون وعيدهم في حال الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا في وقت تحذر فيه الخارجية الروسية من الاستمرار في تسليح كييف ما قد يقودها إلى ارتكاب خطوات خطيرة

كيف يفسر هذا التصعيد؟ وما احتمال تطوره إلى مواجهات قد يشعلها منطق القوة في الشرق الأوكراني؟