روسيا تحذر.. واشنطن لا تريد "تقييد حرب إسرائيل" في غزة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحل المشاكل الإنسانية يمثل أولوية في الوقت الراهن..

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وأضاف الوزير الروسي أن واشنطن لا تريد تقييد أيدي إسرائيل في حربها على غزة بسبب عدم رغبتها في إنهاء النزاع بطريقة لا ترضي تل أبيب.

لافروف وخلال مقابلته مع أرتي أكد أن قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا يمكن تجاوزه مشيرا بهذا الصد إلى أهمية التأكد من عدم تنفيذ خطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو الأردن.

بموازاة ذلك أعلن بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية تطابق المواقف المبدئية الروسية مع ما نصت عليه نتائج القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة.

فما هي رسائل لافروف ودلالات الموقف الروسي إزاء العدوان الاسرائيلي على غزة ودور واشنطن في استمراره؟

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