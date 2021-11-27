روسيا تحذر.. واشنطن تؤجج النزاع في دونباس شرق أوكرانيا

حذر مديرُ هيئةِ الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين واشنطن من محاولة دفع كييف لإشعال النزاع في دونباس.. كمَا وصفَ مزاعمَ تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، بالحَملةٍ الدِعائية

.من جانبه أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا، لكنه لن يتخلى عن دعم أوكرانيا، يأتي ذلك فيما رجحَ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن التواصلَ مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي لبحثِ التوتر القائم.

هذا وكشفت صحيفة وال ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مطلعين عن خطوة أمريكية محتملة إلى الوراء لخفض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تدرس خيارات كثيرة من بينها تقليص التدريباتِ العسكرية في أوروبا لتجنب المواجهة مع موسكو.. أو زيادة دعم أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

فهل تحمل التصريحات القادمة من قيادة حلف الناتو والبيت الأبيض بوادر تحول في خطاب التصعيد ؟