 
مباشر
بالتفاصيل

روسيا تحذر.. واشنطن تؤجج النزاع في دونباس شرق أوكرانيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru54

حذر مديرُ هيئةِ الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين واشنطن من محاولة دفع كييف لإشعال النزاع في دونباس.. كمَا وصفَ مزاعمَ تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، بالحَملةٍ الدِعائية

.من جانبه أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا، لكنه لن يتخلى عن دعم أوكرانيا، يأتي ذلك فيما رجحَ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن التواصلَ مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي لبحثِ التوتر القائم.

هذا وكشفت صحيفة وال ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مطلعين عن خطوة أمريكية محتملة إلى الوراء لخفض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تدرس خيارات كثيرة من بينها تقليص التدريباتِ العسكرية في أوروبا لتجنب المواجهة مع موسكو.. أو زيادة دعم أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

فهل تحمل التصريحات القادمة من قيادة حلف الناتو والبيت الأبيض بوادر تحول في خطاب التصعيد ؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا