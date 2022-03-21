روسيا تحذر.. هل يتورط الناتو بحرب في أوكرانيا؟

أكد الكرملين أن موسكو ستتعامل مع أي قرار من دول الناتو للتدخل في أوكرانيا بوصفه تطورًا سلبيا للأمور مؤكدًا أن مهمة الجميع الآن حول العالم تكمن في الضغط على كييف،

حتى تصبح أكثر قابلية للتفاوض، بغرض أن تكون المحادثات بناءة.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تحدث عن مساع أوروبية لإقرار خطة تفضي إلى تشكيل قوة عسكرية تتكون من خمسة آلاف مقاتل بالإضافة إلى زيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام ألفين وخمسة وعشرين.

فكيف يفهم الغرب هذه الرسائل الروسية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تذهب الدول الأوروبية في رفع سقف المواجهة مع موسكو؟

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