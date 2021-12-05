روسيا تحذر.. هل تجاوز سلاح الجو الأمريكي الخطوط الحمراء فوق البحر الأسود؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن كييف لا تعتزم تنفيذَ التزاماتها وفق اتفاق مينسك، مشددا على ضرورة إجبارها على ذلك، لاسيما في إطار رباعية النورمادي.

سلطاتُ جمهورية دونيتسك المعلنة من طرفٍ واحد في الدونباس، قالت إن أوكرانيا نشرت قوات عسكرية إضافية على خطوط التماس، بينها وحدات قنص ولم تستبعد حدوث عمليات استفزازية.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنّ أنقرة تتمتع بعلاقات جدية مع الطرفين و مستعدة للوساطة والمساعدة في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. بينما وصف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، الاتهاماتِ الموجهةَ لموسكو بعدم تنفيذِ اتفاقات مينسك، وصفها بالسخيفة، نظرا لأن موسكو ليست طرفا في تلك الاتفاقات.. تطورات تأتي قبل اجتماع عبر الفيديو بين بوتين وبايدن هذا الثلاثاء.. واتهامات روسية لحلف الاطلسي بتهديد سلامة الملاحة الجوية.

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