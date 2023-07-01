روسيا تحذر.. نشر أسلحة نووية في بولندا قد يدفعها لاستخدامها

لا يبدو أن مطلب رئيس الوزراء البولندي بنشر أسلحة نووية في بلاده سيمر دون توقعات بتصعيد الاشتباك ووضع العالم على حافة الهاوية

خاصة مع مطالبتها العلنية من حلف الناتو بالانخراط بشكل واسع في برنامج المشاركة النووية..

إعلان بولندا تبعه تحذير، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من أن احتمال نشر أسلحة نووية في بولندا قد يؤدي إلى استخدامها. وعليه ... إلى أي حد لعبت الوصاية الأمريكية بأمن أوروبا بشكل خاص والعالم بشكل عام؟ وماهي حدود هذا التصعيد النووي؟ وهل نحن على حافة حرب نووية سيباشرها الغرب بتهور دون حسابات؟

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