روسيا تحذر من كارثة نووية.. ما علاقة أوروبا؟

إرهاب نووي ينذر بكارثة إنسانية خطيرة، ونشاط خطير محفوف بعواقب وخيمة على كامل أوربا، هكذا تنظر التصريحات الروسية إلى القصف الأوكراني الذي استهدف محطة زاباروجيا النووية

والذي أدى بحسب وزارة الدفاع الروسية إلى تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في المحطة إلى خمسمئة ميغاوات لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.

هذه المخاطر تماهى معها أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش داعيًا إلى وقف الهجمات على محطة زابوريجيا مؤكدًا أن أي هجوم على أكبر محطة نووية في أوروبا يُعد تصرفا انتحاريا.

فما هي دوافع كييف في اللجوء ضرب المنشآت النووية؟ وما خطورة زج الملف النووي في أتون الأزمة؟

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