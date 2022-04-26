روسيا تحذر من حرب نووية.. هل يتورط الناتو؟

تتزايد المخاوف من حرب عالمية ثالثة وهي وإن حدثت فستكون نوويةً بالضرورة..

فها هو عميد الدبلوماسية الروسية سيرغي لافروف يقول إن مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرةٌ جدا ولا يجب الاستهانةُ بها.

فبالنظر للمساعي الغربية الواضحة لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا ومحاولاتِ واشنطن تحويلَها إلى مستنقع للقوات الروسية كما تقول، إضافة لزيادة الانفاق العسكري العالمي لمستويات تاريخية بات جليا أمام الجميع أن العالم كلَّه يضعُ يده على الزناد.

- ما هي واقعية هذه الحرب ومن يسعى إليها؟

- هل سيتم اللجوء إلى هذا الخيار مع استمرار الغرب بتسليح أوكرانيا بالنظر إلى تحذيرات الدفاع الروسية أنها سترد في حال استُخدمت الأسلحةُ البريطانية المقدمة لكييف لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية؟

- وكيف يمكن إدارة الصراع الغربي الروسي كي لا يتجاوز حدود أوكرانيا؟

نتابع المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

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