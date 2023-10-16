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روسيا تحذر من حرب إقليمية.. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحتدم

أخبار العالم

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منذ اللحظة الأولى لـ "طوفان الأقصى" تنشط الديبلوماسية الروسية في محاولة لوقف الأعمال الحربية والبحث عن حل جذري.

ففيما يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار روسي لوقف الحرب ومساعدة المحتاجين، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مروحة اتصالات بنظرائه في فلسطين وسوريا ومصر وإيران، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. وفيما يوصف الموقف الروسي من التطورات في غزة وإسرائيل بأنه أحد أكثر المواقف توازنا، تدعو موسكو إلى معالجة سبب المشكلة، وهو عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. فيما تتهم واشنطن بالمسؤولية عن هذا الواقع لاحتكارها ملف التسوية وإداراته بشكل سيء. فهل تنجح موسكو بسياستها المتوازنة، حيث فشلت واشنطن بسياستها المنحازة؟

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