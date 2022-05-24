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روسيا تحذر.. مصير أسلحة الغرب لأوكرانيا الدمار

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ثلاثة أشهر تمر على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تواصل فيها موسكو تحقيق أهدافها حسب تأكيدات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي كشف عن تنظيم الغرب توريد الأسلحة الفتاكة لكييف بسرعة خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، وفي وقت تؤكد موسكو انها لا تسابق الزمن في عمليتها العسكرية يسارع الغرب لاستكمال ضم فنلندا والسويد للناتو بينما تظهر بعض الأصوات المحذرة من جر أوروبا نحو الهاوية 

كيف يتلقى الغرب رسائل الدفاع الروسية؟ وما تداعيات تجاهل التحذيرات من تقديم مزيد من الدعم العسكري لكييف ؟

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