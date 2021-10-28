روسيا تحذر.. مسيّرة "بيرقدار" التركية تصعّد الأزمة في أوكرانيا؟

دخلت طائرات "بيرقدار" المسيرة على خط المواجهة في دونباس جنوب شرق أوكرانيا. هذه الطائرات، ذاع صيتُها في الحرب في سوريا وفي ليبيا. وعملت دعاية إعلامية على النفخ بقدراتها وأنها تقلب سير المعركة بشكل مدهش وما إلى هنالك. لكن بغض النظر عن صحة المعلومات، سارعت القيادة الأوكرانية لشرائها، ولم تتأخر تركيا بتزويدها بها على الرغم من التحذيرات من تقويض الاستقرار على خطوط التماس في دونباس. وهذا ما حصل بالفعل في خرق أوكراني لاتفاقات مينسك واتفاقات وقف إطلاق النار، وعلى مرأى من العالم أجمع. وقد أقلق هذا التطور موسكو وأيضاً باريس وبرلين. فكيف سيؤثر هذا التطور على الأوضاع في دونباس ووقف النار الهش هناك؟ ما هو مستقبل اتفاقات مينسك مع جنوح "كييف" نحو التصعيد؟ كيف سترد الأطراف المعنية بالتهدئة؟ هل ستتحمل الدول الأوروبية مسؤوليتها في دفع كييف لتنفيذ التزاماتها في اتفاقات مينسك؟

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