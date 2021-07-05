روسيا تحذر.. ما يحدث بأفغانستان مزعزع للأمن

بعد عشرين سنة من دخول القوات الأمريكية إلى أفغانستان للإطاحة بحركة طالبان عام 2001 ها هي الآن تخرج من البلاد تاركة إياها أمام طالبان مرة أخرى ما يهدد بتصعيد كبير في منطقة آسيا الوسطى ككل.

هذا الملف بحثه الرئيسان الروسي والطاجاكستاني ليتلقى الأخيرُ تأكيدا على استعداد موسكو لمساعدة بلاده على ضوء هذه التوترات فيما أكد الكرملين أن أي حديث عن إرسال قوات عسكرية الآن إلى أفغانستان غير مطروح للنقاش

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- ما هو مستقبل الصراع في أفغانستان بعد انسحاب قوات التحالف الدولي؟

- هل من آفاق للحوار خاصة أن طالبان أكدت إمكانية مشاركتها في مفاوضات في موسكو إن حدثت؟

- وإلى أي درجة تتحمل واشنطن المسؤولية على تدهور الوضع في هذا البلد.

أسئلة عديدة نناقشها في حلقة اليوم من برنامج بالتفاصيل

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