روسيا تحذر.. ما وراء نشر إدارة بايدن آلاف الجنود الأمريكيين شرق أوروبا؟
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جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده أن الناتو غير مستعد للرد على قلق موسكو المبرر وأضاف في اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحلف يتستر بما يسمى سياسة الأبواب المفتوحة التي تتعارض مع المبدأ الأساسي للأمن غير القابل للتجزئة، في الأثناء اعتبرت الخارجية الروسية أن قرار الولايات المتحدة نشر جيشها في أوروبا خطوة مدمرة تزيد من التوترات العسكرية وذلك تعليقا على إعلان البنتاغون نشر قوات إضافية شرق أوروبا قال إنها تضمن أمن حلفاء واشنطن في الناتو ولن تقاتل في أوكرانيا
كيف ستنعكس الخطوة الامريكية على المسار الديبلوماسي؟ وما شكل الرد الذي ستتخذه موسكو؟
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