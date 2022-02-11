روسيا تحذر.. ما وراء سعي الناتو وواشنطن لفرض الحرب بأوكرانيا؟

بعد يوم من لقاء وزيري خارجية البلدين، وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو يستقبل نظيره البريطاني بن والاس في موسكو..

شويغو قال في مستهل حديثه إن موسكو لا تفهم سبب تصعيد التوتر في أوروبا وأنها لا تتحمل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع، داعيا الغرب الى وقف تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا والإسهام بالفعل في خفض التوترات حول هذا البلد..

من جانبه شدد بن والاس على ضرورة إطلاق قناة اتصال دائمة بين الجيشين البريطاني والروسي، مشيرا إلى أنه بحث بالتفصيل مع شويغو المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بحث مع نظيره الأمريكي مارك ميلي هاتفيا قضايا الأمن الدولي. أما الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ فقال إن الحلف مستعدٌ للاستجابة لهواجس روسيا الأمنية وتعزيز مبادىء الأمن الأوروبي.. فهل تنزع الاتصالات الجديدة بين العسكريين فتيل التوتر بين موسكو والغرب؟

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