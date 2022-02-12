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روسيا تحذر.. ما هدف واشنطن والناتو من إشعال الحرب في أوكرانيا؟

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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي تحفظ موسكو على امتناع واشنطن والناتو عن الضغط على كييف لتنفيذ اتفاقيات مينسك

وطلب بوتين توضيحات من ماكرون حول أسباب غياب ردود واشنطن والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية لروسيا، أما ماكرون فشدد من جانبه على ضرورة المضي قدما في تنفيذ اتفاقات مينسك.
يأتي هذا فيما انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشدة المزاعم التي ترد على لسان كبار المسؤولين الغربيين عن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا
فما أهداف الغرب من زيادة بث المزاعم حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا؟ ثم ما فرص نجاح المسار الدبلوماسي في وقف التصعيد؟

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