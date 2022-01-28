روسيا تحذر.. ما مصير الأسلحة النووية الأمريكية في دول الناتو؟

في ظل التوتر المتصاعد بين روسيا والجانب الغربي حول الأزمة الأوكرانية، ها هي موسكو تكشف عن حقائق نووية جرى إثارتها بشكل مفصل في المقترحات الروسية حول مسألة الضمانات الأمنية.

وزارة الخارجية الروسية أكدت أنها طلبت إعادة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من دول حلف الناتو إلى أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن خمس دول غير نووية في الحلف يوجد بها الآن حوالي مئتي قنبلة نووية أمريكية من عائلة بي واحد وستون، وأن الحلف قادر على نشر سريع لأسلحة نووية قادرة على تحقيق أهداف استراتيجية في الأراضي الروسية.

فما تفسير هذا المخزون النووي الهائل في دول الناتو بأوروبا؟ ثم ما هي أوراق روسيا في المقابل؟

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