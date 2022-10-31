روسيا تحذر.. لن نضمن أمن سفن نقل الحبوب

اتفاق الحبوب انتهى مع استحالة مواصلة تنفيذه دون مشاركة روسيا التي تعرضت سفنها لهجوم إرهابي ما أدى لتعليق سير اتفاقية اسطنبول التي تتضمن نقل الحبوب من أوكرانيا وروسيا للدول المحتاجة

والأسبابُ واضحة للجميع وراء هذا القرار، تتمثل في المخاطر التي تهدد الملاحة. لذلك أتى القرار الروسي واضحا لجهة تنفيذ أي اتفاق دون إشراك موسكو كردٍّ على إعلان مركز التنسيق أن كييف وأنقرة والأمم المتحدة اتفقت على تحديد مسار عدد من السفن في البحر الأسود.

ما هي الخيارات البديلة وكيف سيكون موقف موسكو في حال إصرار كييف والغرب على تسيير السفن دون إشراك روسيا وما هي الإمكانية التقنية لذلك؟

ماذا عن الدول الفقيرة التي أعلنت موسكو نيتها إرسال القمح وبالمجان لها في إطار وفائها بالتزاماتها مع شركائها؟

أين أنقرة من هذه المعادلة التي اعتبر الاتفاق نصرا سياسيا لها وما هي مآلات الحرب المعلنة غربيا على رغيف الخبز؟