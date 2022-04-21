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روسيا تحذر.. لا مستقبل للمفاوضات مع أوكرانيا

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استغرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تصريح زيلينسكي بأنه لم يطلع على مسودة الوثيقة الروسية قائلا إن ذلك يثير تساؤلات..

وأكد أن كييف تلقت مسودة وثيقة روسية تتضمن صيغة واضحة للتوصل الى اتفاق وأن موسكو تنتظر جوابا من كييف..
في الأثناء أعلنت واشنطن حزمة مساعدات عسكرية جديدة الى كييف بقيمة ثمانمئة مليار دولار وقالت إنها واثقةٌ من قدرتها على الاستمرار في تمويل الحرب الأوكرانية على المدى الطويل.. وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال إن دولا تسعى لاستمرار الحرب بهدف إضعاف روسيا ومحاربتها بشكل غير مباشر، في توضيح للعقبات التي تواجه جهود تركيا لترتيب الحوار بين موسكو وكييف.

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