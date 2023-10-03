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روسيا تحذر.. قرار أرمينيا الانضمام "للجنائية الدولية" خاطئ

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في تحرك غير ودي اتجاه موسكو حسب وصف الكرملين، صوت البرلمان الأرميني على قرار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد تصديقه على نظام روما الأساسي

في خطوة اعتبرت داخل البلاد من قبل أكبر حزبين في المعارضة الأرمينية تحركا جيوسياسيا يتجاهل مصالح يريفان. 
موقف البرلمان الأرميني يأتي في سياق أعتبرته الخارجية الروسية توجها من القيادة الحالية في يريفان لتخريب العلاقات مع روسيا، وخضوعا منها للضغوط الغربية، تعكسه نوايا الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، واستضافة مناورات إيغل بارتنر مع القوات الأمريكية وتسريع التعاون مع حلف الناتو.
فما حقيقة أهداف يريفان من وراء الانضمام للجنائية الدولية؟ وما مدى حضور تأثير واشنطن في خطواتها غير الودية إزاء موسكو؟

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