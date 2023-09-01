روسيا تحذر.. سنضرب منشآت إنتاج الأسلحة الغربية بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن توسيع نطاقِ الإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يُسهم في خفض التصعيد، كما أنه لن يؤثر على هدفِ العملية العسكرية الخاصة..

وسيتولى الجيش الروسي تدمير تلك المنشآت..

وأعلنت كييف مؤخرا أنها نجحت في تطويرِ صاروخ يبلغ مداه نحو سبعمئة كليومتر، فيما اعترف أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف بأن كييف بدأت هذا البرنامج في شتاء 2020 ، وهو ما اعتبره الجانب الروسي تأكيدا على أهمية العمليةِ الروسية لنزع سلاح أوكرانيا، ومنع انضمامها للناتو..

ورجحت صحيفة "تليغراف"، في وقت سابق، تصنيع أسلحةٍ وعربات عسكرية بريطانية في أوكرانيا، بموجبِ ترخيصٍ للحد من اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الدول الغربية التي بدأت تشعر بالقلق من عدم وضوح نهاية في الأفق للنفقات الأوكرانية.. فهل يدفع الغرب أوكرانيا التصعيد أكثر؟ وماهي فرص تقليص أمد الحرب؟

Your browser does not support audio tag.