روسيا تحذر.. سنرد على إمداد أوكرانيا بمقاتلات

تأكيد من وزارة الدفاع الروسية لاستكمال الأهداف الرئيسة للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة أعقبه تشديد على أن موسكو سترد بشكل مناسب حال تنفيذ دول من الناتو خططها بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي، بينما تفيد مصادر غربية باختلاف وجهات النظر داخل الحلف حول إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا في وقت قدمت كييف مقترحات خطية بشأن الحياد والخلو من السلاح النووي إضافة إلى معاقبة من عذب الأسرى وهو ما تصر موسكو على انه يجب أن يفضي إلى اجتثاث الفكر النازي نهائيا

ما دلالة تحقيق المرحلة الأولى من أهداف العملية العسكرية الروسية؟ وكيف تقرأ واشنطن تحذيرات موسكو من تزويد كييف بسلاح جوي؟ وهل يتفطن الأوروبيون لحجم الخطر الذي يشكله النازيون الجدد؟

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