روسيا تحذر.. دعوة فرنسا لإرسال قوات لأوكرانيا تصعيد للتوتر

وصفت موسكو خط باريس المتمثل في تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بأنه "خطير للغاية".

تشكيل هذا الائتلاف حسب مراقبين سينقل ملف الحرب الأوكرانية إلى حرب مباشرة لا نتائج محسوبة فيها.. وبالتالي ستكون كييف أمام احتلال مقنع يودي بالضرورة إلى مزيد من التعقيد والتصعيد كما تقول موسكو..

أمام هذا المعطى الجديد، ما السيناريوهات المتوقعة.. وهل اقترب الغرب من استخدام سلاحهم الأخير في الحرب غير المباشرة مع روسيا.. وكيف سينعكس هذا التصعيد على طبيعة العلاقة بين أوروبا وأميركا التي تتحضر لانتخابات يحظى ترامب فيها بفرصة العودة للبيت الأبيض.

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