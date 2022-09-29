روسيا تحذر.. دعم الغرب لكييف لن يعيد دونباس

عشية التوقيع في الكرملين على معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزباروجيا إلى كيان الاتحاد الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين..

وفي ظل تأكيد المسؤولين الروس على اللجوء إلى كل الخيارات في الدفاع عن الحدود الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار تتضمّن بشكل خاص راجمات هيمارس.. يتزامن ذلك مع تحذير السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف من أن واشنطن تقترب من حافة الهاوية والتحول إلى طرف مباشر في الصراع بعد إصدارها مواقف تؤيد استخدام الأسلحة الغربية في ضرب المناطق المحررة.

فما هي خيارات الرد الروسي المحتملة على استمرار الدعم الأمريكي؟ وهل ينذر استمرار هذا الدعم والتحذيرات الروسية المقابلة له بتوسع دائرة المواجهة؟

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