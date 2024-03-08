روسيا تحذر.. بايدن يعمل بجد لبدء حرب عالمية ثالثة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن بايدن يحاول بنشاط وإصرار بدء الحرب العالمية الثالثة..

وقال مدفيديف تعليقا على خطاب بايدن السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، إن الرئيس الأمريكي مصمم على جر الإنسانية إلى الهاوية، مؤكدا أنه يقاتل من أجل الفاشيين والنازيين.. وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أن بايدن يمثل وصمة عار على الولايات المتحدة..

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا الكونغرس خلال خطاب حالة الاتحاد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، قائلا إن الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم "في الداخل والخارج..

خطاب وصفه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بالأسوأ على الإطلاق، واعتبره أيضا وصمة عار على الولايات المتحدة، لما يحمله من مغالطات وكراهية حسب قوله، محملا الرئيس الأمريكي مسؤولية الصراع في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط.. فما الذي يكشفه خطاب حالة الاتحاد عن حالة بايدن؟

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