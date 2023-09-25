روسيا تحذر.. باشينيان يدمر العلاقة معنا ويرتمي بحضن الغرب

الخارجية الروسية صرحت إن "القيادة في يريفان ترتكب خطأ كبيرا عبر محاولتها المتعمدة تدمير العلاقات المتعددة الأوجه والعائدة إلى قرون مع روسيا وجعل البلاد رهينة لألاعيب الغرب الجيوسياسية"... تصريح الخارجية أتى تزامناً مع مواقفَ أصدرها رئيس الوزراء الأرميني التي كانت بمثابة محاولة للتنصل من المسؤولية عن الإخفاقات في السياسة الداخلية والخارجية، وتحويل اللوم على موسكو.. تصريح الخارجية تبعه لقاءُ باشنيان بوزير الداخلية الروسي الذي حذره من تكرار سيناريو أوكرانيا وأن واشنطن غيرُ مهتمة بالأرمن.. وبناء على ذلك؟ ما أهداف باشنيان من هذه الاستدارة نحو الغرب.. وكيف ستتعاطى موسكو مع ذلك؟ وماهي أوراقها لمواجهة الغرب؟ وهل يريفان قادرة أن تتحمل عواقب ابتعادها عن موسكو؟

Your browser does not support audio tag.