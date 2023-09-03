روسيا تحذر.. اليابان تتورط بتكثيف دعمها لأوكرانيا

في ذكرى النصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف طوكيو من المضي في نهج عسكري يفاقم خطورة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ميدفيديف وخلال فعاليات أقيمت بمدينة يوجنوساخالينسك في أقصى الشرق الروسي، دعا اليابان لتجنب تكرار أخطاء الماضي مشيرا إلى أن طوكيو تعمل بدعم من الولايات المتحدة على تطوير البنية التحتية العسكرية والحصول على الأسلحة الهجومية.

تصريحات المسؤول الروسي تأتي بعد نحو أسبوعين على انضمام اليابان إلى تحالف ثلاثي يجمعها بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، خلال قمة في منتجع كامب ديفيد أسست لمرحلة جديدة من التنسيق والتعاون العسكري بين البلدان الثلاثة يشمل الردع النووي.

فما هي خلفيات التوتر القائم مع اليابان؟ وهل تدفع التكتلات التي تقودها الولايات المتحدة لتكريس احتمالات الصدام في شرق آسيا؟

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