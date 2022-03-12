روسيا تحذر الولايات المتحدة.. ما مصير قوافل الأسلحة الغربية لأوكرانيا؟

لهجة مختلفة وتحذير روسي جديد، موسكو تتوعد القوافل الغربية المحملة بأسلحة ومساعدات عسكرية لأوكرانيا بأنها ستكون اهدافا مشروعة للقوات الروسية.



نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف كشف أن موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.

كيف ستنعكس هذه الإجراءات على خطط الناتو الذي يقول أنه حريص على تجنب أي صدام مباشر مع روسيا؟

Your browser does not support audio tag.