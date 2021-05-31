روسيا تحذر الناتو: سنرد على أي خطوة عدائية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التهديد العسكري مستمر في التفاقم من الجهة الغربية، متهما دول الناتو بتكثيف تحليقات طيرانها الاستراتيجي ونشر سفن حربية مزودة بصواريخ كروز

وزيادة تدريباتها العسكرية في المنطقة، كما كشف عن خطة لإنشاء نحو عشرين تشكيلا ووحدة عسكرية جديدة للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الغربية.



وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال بدوره إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع حلف شمال الأطلسي، بشرط ألا يكون الحوار فارغا من المضمون ... واعتبر أن أوروبا تتعامل مع بلاده من خلال إنشاء خطوط فاصلة جديدة معها والتدخل في شؤونها الداخلية ، محذرا من أن أي خطوات عدائية أوروبية لن تبقى دون رد ... بينما قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف إن موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ووسائل استخدام القوة للرد على أي خطوات غير ودية ... فما أسباب التوتر المتزايد بين روسيا ودول حلف الاطلسي؟.. وما تأثير ذلك على القمة الروسية الأمريكية المرتقبة؟

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