روسيا تحذر.. الغرب ينسف المفاوضات مع أوكرانيا

في خضم سيل العقوبات الغربية على موسكو، تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات انتقامية في حال تم تأميم شركات روسية في الغرب

وأكد الرئيس الروسي أن التأميم سلاح ذو حدين، وفي معرض إدانته للضغوط الأوروبية على شركة غازبروم، شدد بوتين أن الغرب يحاول تحميل موسكو مسؤولية أخطائه في مجال الاقتصاد والطاقة.

العقوبات الاقتصادية توازيها هستريا دبلوماسية تمثلت في قرار دول أوروبية طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الروس من أراضيها في خطوة تصعيدية تؤكد موسكو أنها سترد عليها بالمثل.

فما هي طبيعة الإجراءات التي يتحدث عنها الرئيس الروسي؟ وما دلالة تكثيف الضغوط على الدبلوماسيين الروس في الدول الغربية؟

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