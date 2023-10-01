روسيا تحذر.. الغرب يدفع بقوة نحو حرب عالمية ثالثة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافًا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج الصراع في أوكرانيا.

يأتي هذا بعدما كشف وزير الدفاع البريطاني الجديد غرانت شابس لصحيفة التلغراف أن لندن ستنشر قوات بريطانية في أوكرانيا للمرة الأولى بموجب خطط تتم مناقشتها مع القادة العسكريين، وهو أمرٌ تراجع عنه لاحقًا رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي شدد أن بلاده لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا ما دام الصراع مستمرًا، أما في ألمانيا فكانت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس ستراك زيمرمان قد دعت مجددًا إلى تسليم كييف صواريخ تاوروس بشكل عاجل، مضيفة أن استهداف أراضي روسيا بهذه الصواريخ سيكون أمرًا مبررًا.

فهل تقرب مساعي لندن وبرلين حلف الناتو من مواجهة مباشرة مع موسكو؟ وما مدى وحدود الرد الروسي الذي يتحدث عنه مدفيديف؟

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