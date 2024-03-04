روسيا تحذر.. الغرب يحاول شرعنة إرسال قوات الناتو لأوكرانيا

يعلن الكرملين على خلفية التسريبات لكبار الضباط الألمان أن المحادثة لضرب جسر القرم تشير إلى نية ألمانية لتوجيه ضربات ضد البنية المدنية في روسيا..

ما يؤكد تورط الغرب المباشر في الصراع بأوكرانيا.. وفي انتظار التحقيق الذي وعد به المستشار الألماني أولاف شولتس تم استدعاء السفير الألماني لمبنى الخارجة الروسية في قضية تتفاعل يوما بعد آخر، ليؤكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود خبراء عسكريين ومدربين غربيين بأوكرانيا منذ فترة طويلة.

فهل ننتقل لمرحلة جديدة من الصراع مع زعم الغرب أنه لن يقبل بنصر روسي في أوكرانيا وهل تعي تلك العواصم مآلات التصعيد ومخاطرِ حرب شاملة في موازين القوة العسكرية؟

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