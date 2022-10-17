روسيا تحذر إسرائيل من تسليح كييف.. ماذا بعد؟

رسائل شديدة اللهجة وتحذيرات قد تحمل تداعيات على العلاقات الثنائية، هكذا يبدو الموقف الروسي إزاء الأنباء التي تتحدث عن استعداد إسرائيل لتزويد نظام كييف بالأسلحة.

فعلى على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف يأتي حزم الرجل، الذي يؤكد أن أي خطوة متهورة لدعم نظام كييف بالأسلحة والعتاد سوف تؤدي إلى تدمير العلاقات الثنائية بين موسكو وتل أبيب.

وفي خضم توتر العلاقات الروسية الإسرائيلية على ضوء مواقف وأفعال تل أبيب على مدار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تثار أسئلة عن مدى جرأة إسرائيل في ضخ نظام كييف بالسلاح؟ وعن ماهية وطبيعة الرد الروسي في المقابل؟

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