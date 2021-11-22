روسيا تحذر.. أوكرانيا تستخدم أسلحة الناتو

على خلفية تحذيرات الخارجية الأمريكية المتوالية وتقارير أجهزة الاستخبارات في واشنطن حول احتمال توغل روسيا عسكريا في أراضي أوكرانيا، أصدر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بيان يتهم المسؤولين في واشنطن بتمرير معلومات كاذبة من خلال القنوات الديبلوماسية بهدف ترهيب المجتمع الدولي بمزاعم حول إعداد روسيا لعدوان ضد أوكرانيا.

بيان الجهاز الأمني الروسي حذر من تعمد تعزيز إحساس كييف بالتساهل والإفلات من العقاب بما اعتبره سياسات استفزازية تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

على الجانب الأوكراني أعلن رئيس مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع، كيريل بودانوف في مقابلة مع موقع "Military Times" استخدام منظومات جافلين الأمريكية المضادة للدبابات لأول مرة في دونباس مبديا يقين كييف في الحصول على المزيد من الدعم الأمريكي.

في سياق آخر أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قلقه بشأن العناد الذي تبديه برلين وباريس، في التواطؤ مع كييف وتشجيع تنصلها من تنفيذ اتفاقات مينسك.