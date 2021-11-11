روسيا تحذر.. أنشطة السفن الأمريكية العسكرية بالبحر الأسود لعب بالنار

قال نائبُ وزير الخارجيةِ الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو تسيطرُ بشكلٍ كامل على الوضع الناتج عن النشاطِ العسكري الأمريكي في البحر الأسود، وستردُ على أي استفزاز.. وأشار المسؤول الروسي إلى إن ما تقوم به السفن الأمريكية في البحر الأسود لعب بالنار ومحاولة لاختبار قوة روسيا.

من جانبه أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف أن خطط واشنطن لتوريد أسلحة إلى كييف من شأنها أن تفاقم الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا.. يأتي ذلك بعد توقيع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، ميثاقا للشراكة الاستراتيجية يشمل دعم أوكرانيا عسكريا.. في هذا الاتجاه دعا المتحدّث باسم البنتاغون، جون كيربي روسيا إلى توضيح نياتها بشأن النشاط العسكري غير الاعتيادي حسب وصفه قرب الحدود الأوكرانية.

فما مدى ارتباط التنسيق الأمريكي الأوكراني بتصاعد النشاط العسكري في البحر الأسود؟