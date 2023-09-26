روسيا تحذر.. أحداث أوكرانيا تدفع لمواجهة مباشرة مع الناتو

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال: إن "الأحداث الأخيرة المحيطة بروسيا تترك لها خياراتٍ أقل فأقل"،

مشيرا إلى "اقتراب ساعة الصفر" في الانزلاق نحو الصراع المباشر مع الناتو.. تصريحات ميدفيديف أتت متزامنة مع المعطيات الأميركية حول تزويد كييف بطرازات جديدة من الأسلحة بينها دبابات من طراز "أبرامز" وأنظمة صاروخية بعيدة المدى من طراز "أتاكامز"

المسؤول الروسي رفع سقف التحذير من تصعيد واشنطن وقال إن "حلف الأطلسي غدا مثل محور هتلر" وأن التكلفة البشرية ستكون في هذه المواجهة أكبر بكثير مما كان عليه الوضع خلال الحرب العالمية الثانية..

مع هذا التصاعد السريع في المواجهة السياسية يحضر الاستفسار عن حجم وسقف هذه المواجهة؟

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