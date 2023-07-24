روسيا تتوعد.. ضرب مواقع أوكرانية نوعية ردا على قصف المسيّرات لموسكو والقرم

حث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وزارة الدفاع على ضرب أهداف غير عادية في أوكرانيا بما يحدث تداعيات وتأثيرًا كبيرًا على نظام كييف.

وذلك ردا على استهداف القوات الأوكرانية للمواقع المدنية في روسيا. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إحباط هجومين إرهابيين لنظام كييف باستخدام مسيرات على أهداف في موسكو وشبهِ جزيرة القرم دون وقوع إصابات، فيما توعدت الخارجية الروسية باتخاذ إجراءات قاسية ردًا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف. فما سرُ تكثيف نظام كييف لهجمات الطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة؟ وما طبيعة وحجم الرد الروسي المنتظر؟

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