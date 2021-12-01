روسيا تهدد.. سنتخذ إجراءات عسكرية للرد على استفزازات وتحركات الناتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بصدد اتخاذ إجراءات عسكرية أمنية مناسبة للرد على استفزازات حلف الناتو قرب حدودها

ودعا الى بدء مفاوضات جادة مع الغرب بخصوص ضمانات بشأن عدم توسع الحلف شرقا باتجاه الحدود الروسية..

Your browser does not support audio tag.

الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أكد ضرورة تجنب أي تصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية، مضيفا أن شن روسيا ما سمّاه عدوانا ضد أوكرانيا سيؤدي إلى تداعياتٍ سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لموسكو.. أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فدعا الى الحلول الدبلوماسية والعودة إلى الحوار بموجب اتفاق مينسك، قبل لقاء يجمعه الخميس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في ستوكهولم..

فمن يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير بين روسيا والغرب؟