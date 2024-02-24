روسيا تتوعد.. خلق صعوبات اقتصادية للغرب ردا على العقوبات

قبل عامين أشهر الغرب سيف العقوبات وشن أشرس حروبه على الاقتصاد الروسي.

ولم تبق العقوبات قطاعا إلا وطالته، وعين الغرب على قرار روسيا ليضع يده عليه من بوابة الضغط الاقتصادي. فشلت سياسة العقوبات فشلاً ذريعاً وارتد السمُّ على طابخه، فانكمش الاقتصاد الغربي وتراجع والتوقعات تشير إلى أنه سيواصل هذا المسار. أما الاقتصاد الروسي ففاجأ العالم ولم يصمد فقط، وإنما تحوَّلَ للنمو بعد تخطي آثار العقوبات بسرعة قياسية. حيَّر العالم إمعان الغرب باستراتيجية تعود عليه بالأذى وعلى خصمه بالنفع.. والأغرب أن الغرب مستمر في هذه السياسة.. لم يكن لاثنتي عشرة حزمة من العقوبات الغربية على موسكو أثر سلبي يذكر، ولن يكون للحزمة الثالثة عشرة أي أثر إضافي.. والمرجح أن يواصل الغرب هذه السياسة، لكنه سيواصل دفع ثمنها بنفسه..

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